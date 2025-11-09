GMEOW Pris idag

Livepriset för GMEOW (GMEOW) idag är $ 0.00449022, med en förändring på 2.68% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GMEOW till USD är$ 0.00449022 per GMEOW.

GMEOW rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,490,218, med ett cirkulerande utbud på 1.00B GMEOW. Under de senaste 24 timmarna handlades GMEOW mellan $ 0.00443415 (lägsta) och $ 0.00473899 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.038489, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00369501.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GMEOW med +0.12% under den senaste timmen och -44.90% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

GMEOW (GMEOW) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.49M$ 4.49M $ 4.49M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.49M$ 4.49M $ 4.49M Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för GMEOW är $ 4.49M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GMEOW är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.49M.