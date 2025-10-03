Glorious Looking (GLG) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Glorious Looking(GLG), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 16:54:03 (UTC+8)
USD

Glorious Looking (GLG) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Glorious Looking(GLG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 317.36K
$ 317.36K
Totalt utbud:
$ 14.50M
$ 14.50M
Cirkulerande utbud
$ 14.50M
$ 14.50M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 317.36K
$ 317.36K
Högsta någonsin:
$ 0.38275
$ 0.38275
Lägsta någonsin:
$ 0.02183003
$ 0.02183003
Aktuellt pris:
$ 0.0218868
$ 0.0218868

Glorious Looking (GLG) Information

GLG It is an innovative crypto asset that provides users and developers with a unique way to participate in, support and promote the development of AI technology. It aims to become an important part of the artificial intelligence ecosystem and is committed to building a bridge connecting A1 technology and blockchain finance. GLG will play an increasingly important role in the field of AI and become an important force in promoting the innovation and application of AI technology.

Officiell webbplats:
https://wuyuelexx.cc

Glorious Looking (GLG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Glorious Looking (GLG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet GLG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många GLG-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår GLG:s tokenomics, utforska GLG-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för GLG

Vill du veta vart GLG kan vara på väg? På GLG sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

