Gloria AI (GLORIA) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Gloria AI(GLORIA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 20:09:03 (UTC+8)
Gloria AI (GLORIA) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Gloria AI(GLORIA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 1.33M
$ 1.33M
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 586.27M
$ 586.27M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 2.26M
$ 2.26M
Högsta någonsin:
$ 0.00790726
$ 0.00790726
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0.00224759
$ 0.00224759

Gloria AI (GLORIA) Information

Gloria is an AI-powered data platform that provides real-time, highly curated, customizable news data. The product has been in development at Crypto Briefing (http://www.cryptobriefing.com), a leading independent news & media company that's been covering the crypto sector since 2017. Gloria's main goal is to provide ultra-low latency crypto news data to AI agents, traders, & other platforms that need high-fidelity signals to make efficient trades & investment decisions.

Officiell webbplats:
https://itsgloria.ai/
Whitepaper:
https://gloriaai.gitbook.io/gloria

Gloria AI (GLORIA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Gloria AI (GLORIA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet GLORIA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många GLORIA-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår GLORIA:s tokenomics, utforska GLORIA-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för GLORIA

Vill du veta vart GLORIA kan vara på väg? På GLORIA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

