Utforska glonkybot(GLANKER) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GLANKER-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska glonkybot(GLANKER) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GLANKER-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om GLANKER GLANKER prisinformation GLANKER officiell webbplats GLANKER tokenomics GLANKER Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / glonkybot (GLANKER) / Tokenomik / glonkybot (GLANKER) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om glonkybot(GLANKER), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD glonkybot tokenomics Information om glonkybot glonkybot (GLANKER) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för glonkybot(GLANKER), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 193.77K $ 193.77K $ 193.77K Totalt utbud: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerande utbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 193.77K $ 193.77K $ 193.77K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på glonkybot(GLANKER) Köp GLANKER nu! glonkybot (GLANKER) Information The project expands on the Clanker ecosystem with tools and experiences for creating and managing Clanker (and Base-native) tokens. Our product suite includes: Empire Builder: The gamified token community rewards tool. This is our flagship product and is designed to make it easy for token creators to build and reward their community of token holders. glonkybot - A natural language tokenbot AI agent that has the additional feature of using sonnet 3.7 to analyze your profile, a certain image, or post and come up with a unique token name and ticker that is automatically deployed as a Clanker. The project expands on the Clanker ecosystem with tools and experiences for creating and managing Clanker (and Base-native) tokens. Our product suite includes: Empire Builder: The gamified token community rewards tool. This is our flagship product and is designed to make it easy for token creators to build and reward their community of token holders. glonkybot - A natural language tokenbot AI agent that has the additional feature of using sonnet 3.7 to analyze your profile, a certain image, or post and come up with a unique token name and ticker that is automatically deployed as a Clanker. Officiell webbplats: https://www.empirebuilder.world/ glonkybot (GLANKER) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i glonkybot (GLANKER) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet GLANKER-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många GLANKER-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår GLANKER:s tokenomics, utforska GLANKER-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för GLANKER Vill du veta vart GLANKER kan vara på väg? På GLANKER sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se GLANKER-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn