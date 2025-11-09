GLOBAL MONEY SUPPLY Pris idag

Livepriset för GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) idag är $ 0.00002728, med en förändring på 3.29% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för M2 till USD är$ 0.00002728 per M2.

GLOBAL MONEY SUPPLY rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 27,275, med ett cirkulerande utbud på 999.82M M2. Under de senaste 24 timmarna handlades M2 mellan $ 0.00002706 (lägsta) och $ 0.00002828 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00092394, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0000257.

I kortsiktigt resultat, rörde sig M2 med -1.27% under den senaste timmen och -26.65% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 27.28K$ 27.28K $ 27.28K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 27.28K$ 27.28K $ 27.28K Cirkulationsutbud 999.82M 999.82M 999.82M Totalt utbud 999,817,621.030928 999,817,621.030928 999,817,621.030928

