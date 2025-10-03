Utforska Global Dollar(USDG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om USDG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Global Dollar(USDG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om USDG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Global Dollar (USDG) Tokenomics Marlknadsvärde: $ 707.33M
Totalt utbud: $ 707.50M
Cirkulerande utbud $ 707.50M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 707.33M
Högsta någonsin: $ 1.65
Lägsta någonsin: $ 0.907561
Aktuellt pris: $ 0.999752

Global Dollar (USDG) Information

Global Dollar (USDG) is a single currency stablecoin pegged to the US dollar that is regulated under the Monetary Authority of Singapore (MAS). USDG is issued by Paxos Digital Singapore (PDS) and will always be fully redeemable from Paxos on a one- to-one basis for US dollars. USDG combines the stability and reach of US dollars with the added security and efficiency of blockchain technology. USDG is always available and accessible, offering high transfer speeds and programmability. USDG is always available for 1:1 redemption for US dollars, 24/7. Paxos Digital Singapore Pte. Ltd. (PDS), the issuer of USDG, has secured full approval from the Monetary Authority of Singapore (MAS) as a Major Payments Institution (MPI) to offer digital payment token services. This approval aligns USDG with MAS' forthcoming stablecoin framework, positioning it at the forefront of regulatory compliance. MAS, a globally recognized prudential regulator, is known for its robust oversight of stablecoins and commitment to stringent consumer protection standards. USDG's issuance will adhere to strict regulatory standards, including requirements for value stability, capital adequacy, redemption and par and comprehensive disclosure. Specific regulatory obligations include substantial capital reserve requirements, frequent regulatory examinations, monthly independent attestations of reserve assets, monitoring of operating procedures and annual audits of reserve assets. It also provides protection from bankruptcy by holding stablecoin reserve assets in segregated accounts held on trust by PDS for the benefit of USDG holders. USDG represents the pinnacle of regulated stablecoins, offering unparalleled stability, security and compliance in the rapidly evolving world of digital finance. (PDS), the issuer of USDG, has secured full approval from the Monetary Authority of Singapore (MAS) as a Major Payments Institution (MPI) to offer digital payment token services. This approval aligns USDG with MAS' forthcoming stablecoin framework, positioning it at the forefront of regulatory compliance. MAS, a globally recognized prudential regulator, is known for its robust oversight of stablecoins and commitment to stringent consumer protection standards. USDG's issuance will adhere to strict regulatory standards, including requirements for value stability, capital adequacy, redemption and par and comprehensive disclosure. Specific regulatory obligations include substantial capital reserve requirements, frequent regulatory examinations, monthly independent attestations of reserve assets, monitoring of operating procedures and annual audits of reserve assets. Officiell webbplats: https://globaldollar.com
Whitepaper: https://424565.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/424565/USDGWhitePaper.pdf

Global Dollar (USDG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Global Dollar (USDG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet USDG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många USDG-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 