Glif Staked ICNT Pris idag

Livepriset för Glif Staked ICNT (STICNT) idag är $ 0.303561, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för STICNT till USD är$ 0.303561 per STICNT.

Glif Staked ICNT rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 407,008, med ett cirkulerande utbud på 1.39M STICNT. Under de senaste 24 timmarna handlades STICNT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.446536, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.264716.

I kortsiktigt resultat, rörde sig STICNT med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Glif Staked ICNT (STICNT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 407.01K$ 407.01K $ 407.01K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 421.96K$ 421.96K $ 421.96K Cirkulationsutbud 1.39M 1.39M 1.39M Totalt utbud 1,390,039.750905948 1,390,039.750905948 1,390,039.750905948

