Glif Staked ICNT Pris (STICNT)
Livepriset för Glif Staked ICNT (STICNT) idag är $ 0.303561, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för STICNT till USD är$ 0.303561 per STICNT.
Glif Staked ICNT rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 407,008, med ett cirkulerande utbud på 1.39M STICNT. Under de senaste 24 timmarna handlades STICNT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.446536, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.264716.
I kortsiktigt resultat, rörde sig STICNT med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Glif Staked ICNT är $ 407.01K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av STICNT är 1.39M, med ett totalt utbud på 1390039.750905948. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 421.96K.
--
--
0.00%
0.00%
Under dagen var prisförändringen på Glif Staked ICNT till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Glif Staked ICNT till USD $ 0.0000000000.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Glif Staked ICNT till USD $ 0.0000000000.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Glif Staked ICNT till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|--
|30 dagar
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 dagar
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på Glif Staked ICNT potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
stICNT is a liquid staking protocol built by GLIF that lets users stake $ICNT (Impossible Cloud Network's native token) without having to run hardware and provide storage or compute. Users deposit ICNT and receive stICNT shares that grow in value as staking rewards accumulate. On the backend, the protocol automatically manages staking across multiple nodes with different lockup periods to optimize returns. The protocol is built as an ERC-4626 vault and deployed on the Base network.
