Glidr Pris idag

Livepriset för Glidr (GLIDR) idag är $ 1.17, med en förändring på 0.47% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GLIDR till USD är$ 1.17 per GLIDR.

Glidr rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 37,833,429, med ett cirkulerande utbud på 31.96M GLIDR. Under de senaste 24 timmarna handlades GLIDR mellan $ 1.15 (lägsta) och $ 1.19 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.24, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.083.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GLIDR med +0.47% under den senaste timmen och +0.07% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Glidr (GLIDR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 37.83M$ 37.83M $ 37.83M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 118.40M$ 118.40M $ 118.40M Cirkulationsutbud 31.96M 31.96M 31.96M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Glidr är $ 37.83M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GLIDR är 31.96M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 118.40M.