GIRLS (GIRLS) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för GIRLS(GIRLS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 7.14K Totalt utbud: $ 999.56M Cirkulerande utbud $ 999.56M FDV (värdering efter full utspädning): $ 7.14K Högsta någonsin: $ 0.00190055 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 GIRLS (GIRLS) Information Our mission is to unite all guys in the simple idea of "We Love Girls", together we will make sure our community known all over the world and then we will reach billions of MarketCap and it will give all of us financial freedom so that we can have fun, meet girls, more girls because, say it again: "We Love Girls". 👑 GIRLS — when crypto becomes art! 👑 GIRLS inspire new heights.🌸 GIRLS are reshaping the crypto world with humor and style.🌸 GIRLS bring the energy that moves you forward!🌸 Officiell webbplats: https://welovegirls.xyz GIRLS (GIRLS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i GIRLS (GIRLS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet GIRLS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många GIRLS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.