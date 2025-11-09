Giko Cat Pris idag

Livepriset för Giko Cat (GIKO) idag är $ 0.137279, med en förändring på 1.86% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GIKO till USD är$ 0.137279 per GIKO.

Giko Cat rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,372,683, med ett cirkulerande utbud på 10.00M GIKO. Under de senaste 24 timmarna handlades GIKO mellan $ 0.132188 (lägsta) och $ 0.143634 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 6.95, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.118118.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GIKO med +0.30% under den senaste timmen och -19.21% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Giko Cat (GIKO) Marknadsinformation

Det aktuella börsvärdet för Giko Cat är $ 1.37M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GIKO är 10.00M, med ett totalt utbud på 9999191.360188972. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.37M.