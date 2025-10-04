giggleched (CHED) Tokenomics
giggleched (CHED) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för giggleched(CHED), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
giggleched (CHED) Information
giggleched is a project built in and for the Solana's ecosystem. We aspire to bring together a community of like-minded individuals that enjoy creating and building content that in turn strengthens and grows said community.
Stealth launch, no token tax,. 100% of token supply was to initial liquidity and burned. An Aerodrome gauge has since been established.
What makes giggleched Coin unique is its inspiration from the popular "Giga Chad" meme, which has a strong following on the internet.
In summary, giggleched Coin is a meme-inspired token that provides a fun and lighthearted way for investors and fans of internet memes to participate in the cryptocurrency market.
giggleched (CHED) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i giggleched (CHED) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet CHED-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många CHED-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår CHED:s tokenomics, utforska CHED-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för CHED
Vill du veta vart CHED kan vara på väg? På CHED sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
