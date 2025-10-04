Utforska GIGABRAIN(GIGA🧠) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GIGA🧠-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska GIGABRAIN(GIGA🧠) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GIGA🧠-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

GIGABRAIN (GIGA🧠) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för GIGABRAIN(GIGA🧠), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 29.19K $ 29.19K $ 29.19K Totalt utbud: $ 555.77M $ 555.77M $ 555.77M Cirkulerande utbud $ 555.77M $ 555.77M $ 555.77M FDV (värdering efter full utspädning): $ 29.19K $ 29.19K $ 29.19K Högsta någonsin: $ 0.006432 $ 0.006432 $ 0.006432 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på GIGABRAIN(GIGA🧠) Köp GIGA🧠 nu! GIGABRAIN (GIGA🧠) Information Outsmart AI, Win Crypto Rewards. Create unbreakable AI agents or challenge existing ones. Set up prize pools and watch others attempt to break your agent's defenses, or try breaking other creators' agents to claim their rewards. Successfully convince an agent to release its funds and claim the prize pool. Turn prompt engineering into a competitive game. Each attempt requires more skill as fees increase exponentially. Create puzzles that stand the test or solve them to earn rewards. Test your skills at GigaBrain.so 🧠 Outsmart AI, Win Crypto Rewards. Create unbreakable AI agents or challenge existing ones. Set up prize pools and watch others attempt to break your agent's defenses, or try breaking other creators' agents to claim their rewards. Successfully convince an agent to release its funds and claim the prize pool. Turn prompt engineering into a competitive game. Each attempt requires more skill as fees increase exponentially. Create puzzles that stand the test or solve them to earn rewards. Test your skills at GigaBrain.so 🧠 Officiell webbplats: https://www.gigabrain.so GIGABRAIN (GIGA🧠) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i GIGABRAIN (GIGA🧠) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet GIGA🧠-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många GIGA🧠-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår GIGA🧠:s tokenomics, utforska GIGA🧠-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för GIGA🧠 Vill du veta vart GIGA🧠 kan vara på väg? På GIGA🧠 sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se GIGA🧠-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn