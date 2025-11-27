Vad är GIFTSTR

Gifts Strategy (GIFTSTR) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Gifts Strategy(GIFTSTR), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD

Gifts Strategy (GIFTSTR) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Gifts Strategy(GIFTSTR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 112.39K $ 112.39K $ 112.39K Totalt utbud: $ 96.61M $ 96.61M $ 96.61M Cirkulerande utbud $ 93.06M $ 93.06M $ 93.06M FDV (värdering efter full utspädning): $ 116.68K $ 116.68K $ 116.68K Högsta någonsin: $ 0.00692033 $ 0.00692033 $ 0.00692033 Lägsta någonsin: $ 0.00037459 $ 0.00037459 $ 0.00037459 Aktuellt pris: $ 0.00120287 $ 0.00120287 $ 0.00120287 Läs mer om priset på Gifts Strategy(GIFTSTR) Köp GIFTSTR nu!

Gifts Strategy (GIFTSTR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Gifts Strategy (GIFTSTR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet GIFTSTR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många GIFTSTR-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår GIFTSTR:s tokenomics, utforska GIFTSTR-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för GIFTSTR Vill du veta vart GIFTSTR kan vara på väg? På GIFTSTR sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se GIFTSTR-tokens prisförutsägelse nu!

