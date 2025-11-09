BörsDEX+
Livepriset för Giant Token idag är 0 USD.GTAN börsvärdet är 299,417 USD. Följ prisuppdateringar för GTAN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

1 GTAN-till-USD pris i realtid:

--
----
+4.10%1D
USD
Giant Token (GTAN) Live Pris Diagram
Giant Token Pris idag

Livepriset för Giant Token (GTAN) idag är --, med en förändring på 3.97% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GTAN till USD är-- per GTAN.

Giant Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 299,417, med ett cirkulerande utbud på 374.95T GTAN. Under de senaste 24 timmarna handlades GTAN mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GTAN med +0.50% under den senaste timmen och +0.67% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Giant Token (GTAN) Marknadsinformation

$ 299.42K
$ 299.42K$ 299.42K

--
----

$ 299.42K
$ 299.42K$ 299.42K

374.95T
374.95T 374.95T

374,949,590,526,259.7
374,949,590,526,259.7 374,949,590,526,259.7

Det aktuella börsvärdet för Giant Token är $ 299.42K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GTAN är 374.95T, med ett totalt utbud på 374949590526259.7. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 299.42K.

Giant Token Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.50%

+3.97%

+0.67%

+0.67%

Giant Token (GTAN) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Giant Token till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Giant Token till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Giant Token till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Giant Token till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0+3.97%
30 dagar$ 0-28.22%
60 dagar$ 0-49.13%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Giant Token

Giant Token (GTAN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GTAN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Giant Token (GTAN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Giant Token potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Giant Token kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för GTAN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Giant Token Price Prediction.

Vad är Giant Token (GTAN)

Giant Token ($GTAN) is a groundbreaking African charity-focused digital currency project that leverages the power of blockchain technology to create a tangible and transparent impact. Beyond its function as a secure and efficient digital asset, GTAN is built on a core mission to uplift underprivileged communities in Africa, providing essential aid to those who need it most, including widows, widowers, and the elderly. The project's unique structure ensures a continuous flow of support, enhancing local communities and fostering lasting, positive change.

The $GTAN ecosystem is designed to be a beacon of transparency and accountability. By utilizing blockchain technology, every transaction and every donation is recorded on an immutable public ledger. This level of transparency eliminates the intermediaries often found in traditional charity models, ensuring that funds go directly to beneficiaries and that donors can see the real-world impact of their contributions. This creates a secure and trustworthy environment for all stakeholders, from project partners to individual community members.

$GTAN offers a unique investment opportunity that seamlessly blends financial returns with a powerful social mission. A key part of our innovative tokenomics is the transaction tax system, where a small percentage of every trade is automatically allocated to a dedicated charity wallet. This sustainable business model ensures that the project’s success is directly tied to the positive change it creates, providing a continuous and growing source of funding for our charitable initiatives.

For investors, $GTAN is more than just a digital asset; it is a means of participating in a powerful movement for social good. A portion of each transaction is distributed as reflections to all token holders, providing a passive income stream simply for holding the token. This dual-purpose model allows investors to not only position themselves for potential profits in the rapidly growing world of cryptocurrency but also to make a tangible difference in the world. As the demand for socially responsible investing (SRI) continues to rise, $GTAN is perfectly positioned to appeal to a new generation of investors who prioritize projects that align with their values.

Our community is the heart of the Giant Token project. By investing in $GTAN, you're not just buying a token—you’re joining a global community of like-minded individuals who are passionate about using cryptocurrency to solve real-world problems. This engaged and passionate community is a vital component of the project's long-term success, driving awareness, and helping to identify and support new charitable causes.

Finally, Giant Token ($GTAN) represents the future of philanthropy—a future where technology, finance, and social responsibility converge. It's a testament to the idea that a digital currency can be a force for profound, positive change. Join us in building a better future, one transaction at a time.

