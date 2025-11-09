Giant Token Pris idag

Livepriset för Giant Token (GTAN) idag är --, med en förändring på 3.97% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GTAN till USD är-- per GTAN.

Giant Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 299,417, med ett cirkulerande utbud på 374.95T GTAN. Under de senaste 24 timmarna handlades GTAN mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GTAN med +0.50% under den senaste timmen och +0.67% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Giant Token (GTAN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 299.42K$ 299.42K $ 299.42K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 299.42K$ 299.42K $ 299.42K Cirkulationsutbud 374.95T 374.95T 374.95T Totalt utbud 374,949,590,526,259.7 374,949,590,526,259.7 374,949,590,526,259.7

Det aktuella börsvärdet för Giant Token är $ 299.42K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GTAN är 374.95T, med ett totalt utbud på 374949590526259.7. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 299.42K.