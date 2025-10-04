Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Tokenomics

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Ghibli Kapibala(KAPIBALA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Ghibli Kapibala(KAPIBALA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 12.27K
$ 12.27K
Totalt utbud:
$ 999.24M
$ 999.24M
Cirkulerande utbud
$ 999.24M
$ 999.24M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 12.27K
$ 12.27K
Högsta någonsin:
$ 0.01480693
$ 0.01480693
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
$ 0

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Information

Meme token build with community. Before the chains, before the charts, there was only one thing hanging in the balance: Ballsack. A parody so bold it slaps — born from the sack of internet culture and dangling right where Bitcoin dropped the ball. We’re not chasing trends; we’re jiggling tradition. Ever wish life had a pause button? The Kapibala figured it out. Hang out where the steam rises, the snacks never run out, and everyone’s welcome to vibe. Bring your towel, leave the worries — we’re already halfway to the clouds.

Officiell webbplats:
https://ghibli-kapibala.fun/

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Ghibli Kapibala (KAPIBALA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet KAPIBALA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många KAPIBALA-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår KAPIBALA:s tokenomics, utforska KAPIBALA-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för KAPIBALA

Vill du veta vart KAPIBALA kan vara på väg? På KAPIBALA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

