GetTheGirl Pris idag

Livepriset för GetTheGirl (GTG) idag är $ 0.00004674, med en förändring på 23.09% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GTG till USD är$ 0.00004674 per GTG.

GetTheGirl rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 38,452, med ett cirkulerande utbud på 822.71M GTG. Under de senaste 24 timmarna handlades GTG mellan $ 0.00004663 (lägsta) och $ 0.0000613 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00128154, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00004663.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GTG med -0.60% under den senaste timmen och -89.69% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

GetTheGirl (GTG) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 38.45K$ 38.45K $ 38.45K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 38.45K$ 38.45K $ 38.45K Cirkulationsutbud 822.71M 822.71M 822.71M Totalt utbud 822,713,514.237148 822,713,514.237148 822,713,514.237148

