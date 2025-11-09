Get Rich or Die Trying Pris idag

Livepriset för Get Rich or Die Trying (GRODT) idag är $ 0.00179992, med en förändring på 1.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GRODT till USD är$ 0.00179992 per GRODT.

Get Rich or Die Trying rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,799,921, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M GRODT. Under de senaste 24 timmarna handlades GRODT mellan $ 0.00178434 (lägsta) och $ 0.00187017 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00588249, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00165837.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GRODT med -0.40% under den senaste timmen och -20.79% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Get Rich or Die Trying (GRODT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Cirkulationsutbud 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totalt utbud 999,999,998.0 999,999,998.0 999,999,998.0

Det aktuella börsvärdet för Get Rich or Die Trying är $ 1.80M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GRODT är 1000.00M, med ett totalt utbud på 999999998.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.80M.