Get Out Frog Pris idag

Livepriset för Get Out Frog (GOF) idag är --, med en förändring på 2.28% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GOF till USD är-- per GOF.

Get Out Frog rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 11,795.93, med ett cirkulerande utbud på 975.00T GOF. Under de senaste 24 timmarna handlades GOF mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GOF med -0.44% under den senaste timmen och -26.60% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Get Out Frog (GOF) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 11.80K$ 11.80K $ 11.80K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 11.80K$ 11.80K $ 11.80K Cirkulationsutbud 975.00T 975.00T 975.00T Totalt utbud 975,000,000,000,000.0 975,000,000,000,000.0 975,000,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Get Out Frog är $ 11.80K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GOF är 975.00T, med ett totalt utbud på 975000000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 11.80K.