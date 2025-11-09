Get Bagged Pris idag

Livepriset för Get Bagged (BAGGED) idag är $ 0.00001547, med en förändring på 18.87% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BAGGED till USD är$ 0.00001547 per BAGGED.

Get Bagged rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 15,580.01, med ett cirkulerande utbud på 999.77M BAGGED. Under de senaste 24 timmarna handlades BAGGED mellan $ 0.00001555 (lägsta) och $ 0.00001909 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00032414, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000721.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BAGGED med -0.77% under den senaste timmen och +3.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Get Bagged (BAGGED) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 15.58K$ 15.58K $ 15.58K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 15.58K$ 15.58K $ 15.58K Cirkulationsutbud 999.77M 999.77M 999.77M Totalt utbud 999,769,455.9286207 999,769,455.9286207 999,769,455.9286207

