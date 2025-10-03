Utforska GertrudeDataPig(GDP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GDP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska GertrudeDataPig(GDP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GDP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

GDP prisinformation GDP whitepaper GDP officiell webbplats GDP tokenomics GDP Prisförutsägelse

GertrudeDataPig (GDP) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om GertrudeDataPig(GDP), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

GertrudeDataPig (GDP) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för GertrudeDataPig(GDP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 212.29K $ 212.29K $ 212.29K Totalt utbud: $ 692.87M $ 692.87M $ 692.87M Cirkulerande utbud $ 692.87M $ 692.87M $ 692.87M FDV (värdering efter full utspädning): $ 212.29K $ 212.29K $ 212.29K Högsta någonsin: $ 0.01503385 $ 0.01503385 $ 0.01503385 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00030639 $ 0.00030639 $ 0.00030639 Läs mer om priset på GertrudeDataPig(GDP) Köp GDP nu! GertrudeDataPig (GDP) Information DataDAO built on Vana network to help users contribute and monetize their trading data.By understanding each user’s investment profile, DataPig would match individual preference with best fitted tokens. Each token recommendation comes with a clear rationale, helping users understand not just what to invest in, but why it aligns with their strategy. As users keep engaging and giving feedback of token recommendation to our AI, our AI will be trained more personalized and understand you, be your best trading partner. Users can see how investors with similar profiles are positioning their portfolios, or gain real-time understanding of market sentiment based on the actions of thousands of traders. This is the kind of valuable information DataPig puts at users' fingertips. Officiell webbplats: https://datapig.xyz/ Whitepaper: https://www.vana.org/posts/datapig GertrudeDataPig (GDP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i GertrudeDataPig (GDP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet GDP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många GDP-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår GDP:s tokenomics, utforska GDP-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för GDP Vill du veta vart GDP kan vara på väg? På GDP sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se GDP-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.