Germinal (GERM) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 0.00000832 $ 0.00000832 $ 0.00000832 lägsta under 24-timmar $ 0.00000855 $ 0.00000855 $ 0.00000855 högsta under 24-timmar lägsta under 24-timmar $ 0.00000832$ 0.00000832 $ 0.00000832 högsta under 24-timmar $ 0.00000855$ 0.00000855 $ 0.00000855 All Time High $ 0.00003102$ 0.00003102 $ 0.00003102 Lägsta pris $ 0.00000697$ 0.00000697 $ 0.00000697 Prisförändring (1H) +0.83% Prisändring (1D) -1.59% Prisändring (7D) +11.33% Prisändring (7D) +11.33%

Germinal (GERM) priset i realtid är $0.00000841. Under de senaste 24 timmarna har GERM handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.00000832 och en högsta nivå på $ 0.00000855, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. GERMs högsta pris genom tiderna är $ 0.00003102, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.00000697.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har GERM förändrats med +0.83% under den senaste timmen, -1.59% under 24 timmar och +11.33% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Germinal (GERM) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 8.40K$ 8.40K $ 8.40K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.40K$ 8.40K $ 8.40K Cirkulationsutbud 999.02M 999.02M 999.02M Totalt utbud 999,024,560.818084 999,024,560.818084 999,024,560.818084

Det aktuella börsvärdet för Germinal är $ 8.40K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GERM är 999.02M, med ett totalt utbud på 999024560.818084. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.40K.