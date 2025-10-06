Livepriset för Germinal idag är 0.00000841 USD. Följ kursuppdateringar för GERM-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska GERM prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.Livepriset för Germinal idag är 0.00000841 USD. Följ kursuppdateringar för GERM-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska GERM prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.

Germinal Pris (GERM)

1 GERM-till-USD pris i realtid:

--
----
-1.50%1D
USD
Germinal (GERM) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:51:28 (UTC+8)

Germinal (GERM) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00000832
$ 0.00000832$ 0.00000832
lägsta under 24-timmar
$ 0.00000855
$ 0.00000855$ 0.00000855
högsta under 24-timmar

$ 0.00000832
$ 0.00000832$ 0.00000832

$ 0.00000855
$ 0.00000855$ 0.00000855

$ 0.00003102
$ 0.00003102$ 0.00003102

$ 0.00000697
$ 0.00000697$ 0.00000697

+0.83%

-1.59%

+11.33%

+11.33%

Germinal (GERM) priset i realtid är $0.00000841. Under de senaste 24 timmarna har GERM handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.00000832 och en högsta nivå på $ 0.00000855, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. GERMs högsta pris genom tiderna är $ 0.00003102, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.00000697.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har GERM förändrats med +0.83% under den senaste timmen, -1.59% under 24 timmar och +11.33% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Germinal (GERM) Marknadsinformation

$ 8.40K
$ 8.40K$ 8.40K

--
----

$ 8.40K
$ 8.40K$ 8.40K

999.02M
999.02M 999.02M

999,024,560.818084
999,024,560.818084 999,024,560.818084

Det aktuella börsvärdet för Germinal är $ 8.40K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GERM är 999.02M, med ett totalt utbud på 999024560.818084. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.40K.

Germinal (GERM) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Germinal till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Germinal till USD $ +0.0000003073.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Germinal till USD $ +0.0000009039.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Germinal till USD $ -0.000005770506511607374.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-1.59%
30 dagar$ +0.0000003073+3.66%
60 dagar$ +0.0000009039+10.75%
90 dagar$ -0.000005770506511607374-40.69%

Vad är Germinal (GERM)

The Gorbagana Germinal.

  • Official Solana CLI

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Germinal (GERM) resurs

Officiell webbplats

Germinal Prisprognos (USD)

Hur mycket kommer Germinal (GERM) att vara värd i USD imorgon, nästa vecka eller nästa månad? Vad kan dina Germinal (GERM) tillgångar värderas till 2025, 2026, 2027, 2028 - eller till och med 10 eller 20 år framåt i tiden? Använd vårt prisprognosverktyg för att utforska både kortsiktiga och långsiktiga prognoser för Germinal.

Kontrollera Germinal prisprognosen nu!

GERM till lokala valutor

Germinal (GERM) Tokenomics

Förståelsen för Germinal(GERM):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om GERM-tokens omfattande tokenomiknu!

Många frågar också: Andra frågor om Germinal (GERM)

Hur mycket är Germinal (GERM) värd idag?
Livepriset för GERM i USD är 0.00000841 USD, och uppdateras i realtid med de senaste marknadsuppgifterna.
Vad är det aktuella GERM-till-USD-priset?
Det aktuella priset för GERM till USD är $ 0.00000841. Kolla in MEXC Converter för korrekt konvertering av token.
Vad är börsvärdet för Germinal?
Börsvärdet för GERM är $ 8.40K USD. Marknadsvärde = aktuellt pris × cirkulerande utbud. Den anger myntets totala marknadsvärde och ranking.
Vad är det cirkulerande utbudet av GERM?
Det cirkulerande utbudet av GERM är 999.02M USD.
Vad var all-time high (ATH) priset för GERM?
GERM uppnådde ett ATH-pris på 0.00003102 USD.
Vad var lägsta priset någonsin (ATL) för GERM
GERM såg ett lägstapris på 0.00000697 USD.
Vad är handelsvolymen för GERM?
Live 24-timmars handelsvolym för GERM är -- USD.
Kommer GERM att gå högre i år?
GERM kan bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in GERM prisprognosen för en mer djupgående analys.
Germinal (GERM) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
10-05 21:29:00Branschuppdateringar
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Branschuppdateringar
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Data på kedjan
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Branschuppdateringar
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Branschuppdateringar
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Branschuppdateringar
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Friskrivning

