Genesis Worlds (GENESIS) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Genesis Worlds(GENESIS), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 01:16:00 (UTC+8)
Genesis Worlds (GENESIS) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Genesis Worlds(GENESIS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 54.03K
Totalt utbud:
$ 222.09M
Cirkulerande utbud
$ 222.09M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 54.03K
Högsta någonsin:
$ 0.485444
Lägsta någonsin:
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0.00024328
Genesis Worlds (GENESIS) Information

Genesis is a multicreator gaming universe, with a diverse community working together to achieve a common goal: A metaverse that will still be growing, evolving, and actively played in 100 years. To achieve this, development and management of Genesis will be decentralized, with governance decisions guided by the Genesis Foundation, and voted on by players using the GENESIS token. Genesis will run as a nonprofit, with all assets owned by and revenue earned by the Genesis Foundation reinvested in the long-term success of the game.

Officiell webbplats:
https://genesis.game/

Genesis Worlds (GENESIS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Genesis Worlds (GENESIS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet GENESIS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många GENESIS-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår GENESIS:s tokenomics, utforska GENESIS-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för GENESIS

Vill du veta vart GENESIS kan vara på väg? På GENESIS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

