GeneAlpha Pris idag

Livepriset för GeneAlpha (GA) idag är $ 0.0072979, med en förändring på 0.73% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GA till USD är$ 0.0072979 per GA.

GeneAlpha rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 42,328, med ett cirkulerande utbud på 5.80M GA. Under de senaste 24 timmarna handlades GA mellan $ 0.00729682 (lägsta) och $ 0.00743101 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.087988, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00680298.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GA med -- under den senaste timmen och -22.85% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

GeneAlpha (GA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 42.33K$ 42.33K $ 42.33K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 72.98K$ 72.98K $ 72.98K Cirkulationsutbud 5.80M 5.80M 5.80M Totalt utbud 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

