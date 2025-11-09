Gen Z Quant Pris idag

Livepriset för Gen Z Quant (QUANT) idag är --, med en förändring på 2.81% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för QUANT till USD är-- per QUANT.

Gen Z Quant rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 306,040, med ett cirkulerande utbud på 999.81M QUANT. Under de senaste 24 timmarna handlades QUANT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.06486, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig QUANT med -0.37% under den senaste timmen och -22.65% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Gen Z Quant (QUANT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 306.04K$ 306.04K $ 306.04K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 306.04K$ 306.04K $ 306.04K Cirkulationsutbud 999.81M 999.81M 999.81M Totalt utbud 999,806,769.579303 999,806,769.579303 999,806,769.579303

Det aktuella börsvärdet för Gen Z Quant är $ 306.04K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av QUANT är 999.81M, med ett totalt utbud på 999806769.579303. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 306.04K.