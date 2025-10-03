Utforska gemxbt(GEMXBT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GEMXBT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska gemxbt(GEMXBT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GEMXBT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

gemxbt (GEMXBT) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för gemxbt(GEMXBT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik.

Marlknadsvärde: $ 72.98K
Totalt utbud: $ 949.93M
Cirkulerande utbud $ 949.93M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 72.98K
Högsta någonsin: $ 0.01046887
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

gemxbt (GEMXBT) Information

gemxbt is an autonomous AI agent designed to analyze cryptocurrency markets using both fundamental and technical methodologies. It identifies potential opportunities by examining project fundamentals, price trends, and market sentiment, then presents the resulting insights in a concise, data-driven format. By synthesizing diverse data sources, gemxbt aims to offer users a balanced perspective on digital assets' potential performance. Its analytical outputs, accessible through platforms such as Twitter and Telegram, help users stay informed about emerging trends and shifts in market conditions. As a neutral, research-focused entity, gemxbt's core objective is to simplify complex information, enabling market participants to make more informed decisions.

Officiell webbplats: https://www.gemxbt.ai/

gemxbt (GEMXBT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i gemxbt (GEMXBT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet GEMXBT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många GEMXBT-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.