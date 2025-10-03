Utforska Gemini Dollar(GUSD) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GUSD-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Gemini Dollar(GUSD) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GUSD-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Gemini Dollar (GUSD) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Gemini Dollar(GUSD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 48.98M $ 48.98M $ 48.98M Totalt utbud: $ 48.96M $ 48.96M $ 48.96M Cirkulerande utbud $ 48.96M $ 48.96M $ 48.96M FDV (värdering efter full utspädning): $ 48.98M $ 48.98M $ 48.98M Högsta någonsin: $ 3.3 $ 3.3 $ 3.3 Lägsta någonsin: $ 0.78261 $ 0.78261 $ 0.78261 Aktuellt pris: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Läs mer om priset på Gemini Dollar(GUSD) Köp GUSD nu! Gemini Dollar (GUSD) Information The Gemini dollar — the world’s first regulated stablecoin — combines the creditworthiness and price stability of the U.S. dollar with blockchain technology and the oversight of U.S. regulators. Get Gemini dollars 1-to-1 for U.S. dollars on Gemini. Gemini dollars can be used on the Ethereum network. ISSUER The Gemini dollar is issued by Gemini Trust Company, LLC, a New York trust company. BANK U.S. dollars that correspond to the Gemini dollars issued and in circulation are held at a U.S. bank and eligible for FDIC “pass-through” deposit insurance, subject to applicable limitations. EXAMINATION The U.S. dollar deposit balance is examined monthly by an independent registered public accounting firm to verify the 1:1 peg. All Independent Accountants’ Reports are published and available here. SECURITY AUDIT The Gemini dollar is a cryptographic token built on the Ethereum Network according to the ERC20 standard for tokens. The code of the Gemini dollar smart contracts has been audited by Trail of Bits, Inc., an information security research & development firm, whose report is publicly available here. Gemini was founded four years ago with a mission: build a bridge to the future of money. Gemini dollar aims to combine creditworthiness and price stability of the U.S. dollar with blockchain and the oversight of U.S. regulators, the New York State Department of Financial Service. Officiell webbplats: https://gemini.com/dollar/ Whitepaper: https://www.gemini.com/static/dollar/gemini-dollar-whitepaper.pdf Gemini Dollar (GUSD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Gemini Dollar (GUSD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet GUSD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många GUSD-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår GUSD:s tokenomics, utforska GUSD-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för GUSD Vill du veta vart GUSD kan vara på väg? På GUSD sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se GUSD-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. 