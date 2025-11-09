GEI BEAR Pris idag

Livepriset för GEI BEAR (GEI) idag är $ 0.00277308, med en förändring på 4.93% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GEI till USD är$ 0.00277308 per GEI.

GEI BEAR rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 192,385, med ett cirkulerande utbud på 69.42M GEI. Under de senaste 24 timmarna handlades GEI mellan $ 0.00277127 (lägsta) och $ 0.00293305 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00821529, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00139935.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GEI med -0.70% under den senaste timmen och -8.82% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

GEI BEAR (GEI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 192.39K$ 192.39K $ 192.39K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 192.39K$ 192.39K $ 192.39K Cirkulationsutbud 69.42M 69.42M 69.42M Totalt utbud 69,420,539.8469265 69,420,539.8469265 69,420,539.8469265

Det aktuella börsvärdet för GEI BEAR är $ 192.39K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GEI är 69.42M, med ett totalt utbud på 69420539.8469265. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 192.39K.