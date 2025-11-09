BörsDEX+
Livepriset för GEI BEAR idag är 0.00277308 USD.GEI börsvärdet är 192,385 USD. Följ prisuppdateringar för GEI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för GEI BEAR idag är 0.00277308 USD.GEI börsvärdet är 192,385 USD. Följ prisuppdateringar för GEI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om GEI

GEI prisinformation

Vad är GEI

GEI officiell webbplats

GEI tokenomics

GEI Prisförutsägelse

GEI BEAR Logotyp

GEI BEAR Pris (GEI)

Onoterad

$0.00277308
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
GEI BEAR (GEI) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:26:03 (UTC+8)

GEI BEAR Pris idag

Livepriset för GEI BEAR (GEI) idag är $ 0.00277308, med en förändring på 4.93% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GEI till USD är$ 0.00277308 per GEI.

GEI BEAR rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 192,385, med ett cirkulerande utbud på 69.42M GEI. Under de senaste 24 timmarna handlades GEI mellan $ 0.00277127 (lägsta) och $ 0.00293305 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00821529, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00139935.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GEI med -0.70% under den senaste timmen och -8.82% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

GEI BEAR (GEI) Marknadsinformation

Det aktuella börsvärdet för GEI BEAR är $ 192.39K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GEI är 69.42M, med ett totalt utbud på 69420539.8469265. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 192.39K.

GEI BEAR Prishistorik USD

-0.70%

-4.92%

-8.82%

-8.82%

GEI BEAR (GEI) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på GEI BEAR till USD $ -0.000143705245099239.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på GEI BEAR till USD $ +0.0007903999.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på GEI BEAR till USD $ -0.0001656754.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på GEI BEAR till USD $ -0.0017677260206545775.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000143705245099239-4.92%
30 dagar$ +0.0007903999+28.50%
60 dagar$ -0.0001656754-5.97%
90 dagar$ -0.0017677260206545775-38.92%

Prisförutsägelse för GEI BEAR

GEI BEAR (GEI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GEI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
GEI BEAR (GEI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på GEI BEAR potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är GEI BEAR (GEI)

GEI BEAR ($GEI) is a community-driven meme token built on the XRP Ledger (XRPL). It was born from the resilient spirit of XRP holders who have withstood years of market skepticism, ridicule, and doubt—particularly from critics dubbed "GEI Bears." Rather than remain passive, the XRP community chose to answer with humor, memes, and a bold new token that turns mockery into motivation.

GEI BEAR aims to become the unofficial meme ambassador of the XRPL, blending entertainment, community engagement, and blockchain functionality. In an era where meme coins capture mass attention and cultural power, GEI BEAR takes a unique position by representing a specific subculture within crypto: those who never gave up on XRP. By embracing satire and internet culture, the project energizes a new wave of XRP holders who want more than just passive investment—they want fun, community, and identity.

The token features zero tax on buy and sell transactions, making it frictionless to trade and ideal for fast-paced meme coin markets. It is fully deployed on the XRP Ledger, taking advantage of the network’s high-speed, low-cost, and eco-friendly design. With a total supply of 69,420,589 $GEI, the project embraces meme culture to its core while ensuring supply is capped for scarcity.

Beyond trading, $GEI is also the key to accessing the GEI BEAR NFT collection on xrp.cafe, where holders can collect, trade, and show off bear-themed NFTs with rarity traits. These NFTs strengthen community bonds and add another layer of engagement and utility to the ecosystem.

The GEI BEAR community thrives on Twitter, Telegram, and expanding platforms like TikTok, where memes, updates, and events foster ongoing interaction. The team is also exploring future use cases such as governance voting, exclusive holder events, and staking or burn mechanics—all driven by community input.

Importantly, GEI BEAR makes no claim of utility beyond its entertainment and community value. It is intentionally transparent as a meme coin—but one backed by purpose, culture, and relentless community energy.

Whether you’re a long-time XRP supporter or new to the world of crypto memes, GEI BEAR invites you to laugh, hold, and join the movement that turns doubt into digital gold.

GEI BEAR (GEI) resurs

Officiell webbplats

Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:26:03 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.