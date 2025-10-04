Utforska Gegagedigedagedago(NUGGET) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NUGGET-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Gegagedigedagedago(NUGGET) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NUGGET-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om NUGGET NUGGET prisinformation NUGGET officiell webbplats NUGGET tokenomics NUGGET Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Gegagedigedagedago (NUGGET) / Tokenomik / Gegagedigedagedago (NUGGET) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Gegagedigedagedago(NUGGET), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD gegagedigedagedago tokenomics Information om gegagedigedagedago Gegagedigedagedago (NUGGET) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Gegagedigedagedago(NUGGET), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 37.67K $ 37.67K $ 37.67K Totalt utbud: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Cirkulerande utbud $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (värdering efter full utspädning): $ 37.67K $ 37.67K $ 37.67K Högsta någonsin: $ 0.00937674 $ 0.00937674 $ 0.00937674 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Gegagedigedagedago(NUGGET) Köp NUGGET nu! Gegagedigedagedago (NUGGET) Information Gegagedigedagedago began as a whimsical creation by a quirky chicken nugget avatar in the expansive world of Roblox. Initially a simple in-game meme, it evolved into a global phenomenon fueled by creativity, collaboration, and a dash of absurdity. At its core, Gegagedigedagedago represents the limitless potential of playful imagination. The project transcended its Roblox origins to become a multi-dimensional ecosystem, encompassing games, animated series, music, and an ever-growing community of enthusiasts. Its unique blend of humor, innovation, and unexpected depth has captured hearts worldwide. Gegagedigedagedago began as a whimsical creation by a quirky chicken nugget avatar in the expansive world of Roblox. Initially a simple in-game meme, it evolved into a global phenomenon fueled by creativity, collaboration, and a dash of absurdity. At its core, Gegagedigedagedago represents the limitless potential of playful imagination. The project transcended its Roblox origins to become a multi-dimensional ecosystem, encompassing games, animated series, music, and an ever-growing community of enthusiasts. Its unique blend of humor, innovation, and unexpected depth has captured hearts worldwide. Officiell webbplats: https://nuggetsolana.xyz/ Gegagedigedagedago (NUGGET) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Gegagedigedagedago (NUGGET) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet NUGGET-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många NUGGET-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår NUGGET:s tokenomics, utforska NUGGET-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för NUGGET Vill du veta vart NUGGET kan vara på väg? På NUGGET sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se NUGGET-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn