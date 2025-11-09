GarudaX Pris idag

Livepriset för GarudaX (GRDX) idag är $ 0.00358934, med en förändring på 2.50% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GRDX till USD är$ 0.00358934 per GRDX.

GarudaX rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 154,529, med ett cirkulerande utbud på 43.05M GRDX. Under de senaste 24 timmarna handlades GRDX mellan $ 0.00353755 (lägsta) och $ 0.00370166 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00593594, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00183371.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GRDX med -0.41% under den senaste timmen och -13.67% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

GarudaX (GRDX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 154.53K$ 154.53K $ 154.53K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 342.17K$ 342.17K $ 342.17K Cirkulationsutbud 43.05M 43.05M 43.05M Totalt utbud 95,329,657.0 95,329,657.0 95,329,657.0

