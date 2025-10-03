Utforska Garlicoin(GRLC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GRLC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Garlicoin(GRLC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GRLC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om GRLC GRLC prisinformation GRLC officiell webbplats GRLC tokenomics GRLC Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Garlicoin (GRLC) / Tokenomik / Garlicoin (GRLC) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Garlicoin(GRLC), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD garlicoin tokenomics Information om garlicoin Garlicoin (GRLC) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Garlicoin(GRLC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 834.05K $ 834.05K $ 834.05K Totalt utbud: $ 69.00M $ 69.00M $ 69.00M Cirkulerande utbud $ 68.81M $ 68.81M $ 68.81M FDV (värdering efter full utspädning): $ 836.40K $ 836.40K $ 836.40K Högsta någonsin: $ 0.583403 $ 0.583403 $ 0.583403 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.01212178 $ 0.01212178 $ 0.01212178 Läs mer om priset på Garlicoin(GRLC) Köp GRLC nu! Garlicoin (GRLC) Information Garlicoin is a new, freshly baked cryptocurrency, born from the shitposts of Reddit. Garlicoin formed on a few simple fundamentals - cheap and fast transactions, low barrier to entry and total focus on the community. These fundamentals have been put into practice, resulting in Garlicoin being a triumphant success: 40 second block times allow for blazingly fast confirmations, our ASIC resistant proof-of-work algorithm means anyone with a GPU can contribute to mining, and many important decisions have been made by the rapidly growing Garlicoin community. Garlicoin is a new, freshly baked cryptocurrency, born from the shitposts of Reddit. Garlicoin formed on a few simple fundamentals - cheap and fast transactions, low barrier to entry and total focus on the community. These fundamentals have been put into practice, resulting in Garlicoin being a triumphant success: 40 second block times allow for blazingly fast confirmations, our ASIC resistant proof-of-work algorithm means anyone with a GPU can contribute to mining, and many important decisions have been made by the rapidly growing Garlicoin community. Officiell webbplats: https://garlicoin.io/ Garlicoin (GRLC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Garlicoin (GRLC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet GRLC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många GRLC-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår GRLC:s tokenomics, utforska GRLC-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för GRLC Vill du veta vart GRLC kan vara på väg? På GRLC sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se GRLC-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn