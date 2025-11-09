Gamestop xStock Pris idag

Livepriset för Gamestop xStock (GMEX) idag är $ 27.48, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GMEX till USD är$ 27.48 per GMEX.

Gamestop xStock rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 612,738, med ett cirkulerande utbud på 22.30K GMEX. Under de senaste 24 timmarna handlades GMEX mellan $ 27.48 (lägsta) och $ 27.48 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 33.93, medan det lägsta priset någonsin var $ 23.93.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GMEX med 0.00% under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Gamestop xStock (GMEX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 612.74K
Volym (24H) --
Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.01M
Cirkulationsutbud 22.30K
Totalt utbud 254,946.0364234618

