GameBoy (GBOY) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för GameBoy(GBOY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 15.64K $ 15.64K $ 15.64K Totalt utbud: $ 996.00M $ 996.00M $ 996.00M Cirkulerande utbud $ 996.00M $ 996.00M $ 996.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 15.64K $ 15.64K $ 15.64K Högsta någonsin: $ 0.00183012 $ 0.00183012 $ 0.00183012 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på GameBoy(GBOY) Köp GBOY nu! GameBoy (GBOY) Information The project is to bring to life 3 decades of gaming culture into a proof of Nostalgia. NFT's will be dropping at the end of the month + mint, previews available on X and Telegram.. PvP (Player vs Player) Gaming is being developed by a developer to allow players to connect their wallets via a smart contract holding funds and winners of the game takes winnings, with a small fee to create revenue and drive the project forwards, creating real utility. Officiell webbplats: https://www.gboysolana.com/ GameBoy (GBOY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i GameBoy (GBOY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet GBOY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många GBOY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår GBOY:s tokenomics, utforska GBOY-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för GBOY Vill du veta vart GBOY kan vara på väg? På GBOY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se GBOY-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn