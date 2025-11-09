Game7 Pris idag

Livepriset för Game7 (G7) idag är --, med en förändring på 2.74% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för G7 till USD är-- per G7.

Game7 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 353,410, med ett cirkulerande utbud på 2.26B G7. Under de senaste 24 timmarna handlades G7 mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02317852, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig G7 med -1.16% under den senaste timmen och -55.57% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Game7 (G7) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 353.41K$ 353.41K $ 353.41K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Cirkulationsutbud 2.26B 2.26B 2.26B Totalt utbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

