Gama Token Pris idag

Livepriset för Gama Token (GAMA) idag är $ 0.764393, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GAMA till USD är$ 0.764393 per GAMA.

Gama Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 76,460,695, med ett cirkulerande utbud på 100.03M GAMA. Under de senaste 24 timmarna handlades GAMA mellan $ 0.764393 (lägsta) och $ 0.764393 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.873173, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.585643.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GAMA med 0.00% under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Gama Token (GAMA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 76.46M$ 76.46M $ 76.46M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 76.46M$ 76.46M $ 76.46M Cirkulationsutbud 100.03M 100.03M 100.03M Totalt utbud 100,027,931.0 100,027,931.0 100,027,931.0

