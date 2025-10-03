Utforska Galeon(GALEON) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GALEON-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Galeon(GALEON) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GALEON-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Galeon (GALEON) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Galeon(GALEON), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 21.87M $ 21.87M $ 21.87M Totalt utbud: $ 2.58B $ 2.58B $ 2.58B Cirkulerande utbud $ 746.77M $ 746.77M $ 746.77M FDV (värdering efter full utspädning): $ 75.54M $ 75.54M $ 75.54M Högsta någonsin: $ 0.04139904 $ 0.04139904 $ 0.04139904 Lägsta någonsin: $ 0.00713505 $ 0.00713505 $ 0.00713505 Aktuellt pris: $ 0.02923569 $ 0.02923569 $ 0.02923569 Läs mer om priset på Galeon(GALEON) Köp GALEON nu! Galeon (GALEON) Information Galeon is a revolutionary AI-powered healthcare community that empowers patients, researchers and healthcare professionals to collaborate and drive innovation in medicine by building the largest high-quality medical database with hospitals. Galeon builds the next generation of Electronic Health Records (EHR) to secure and hyper-structure hospitals’ data. Thanks to its proprietary technology Blockchain Swarm Learning, Galeon allows decentralized AI training to protect patients’ privacy and preserve hospitals' quality of care by sharing the value-added. It lays the ground for qualitative medical research and supports caregivers and doctor’s expertise. In other words, Galeon gives hospitals’ data its value back. Galeon is also accelerating the discovery of life-saving treatments and making healthcare more accessible and affordable for everyone through its DAO. It paves the way for a more collaborative medicine, driven by an open and broad community: Galeon's Pioneers. Officiell webbplats: https://blockchain.galeon.care Whitepaper: https://whitepaper.galeon.care Galeon (GALEON) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Galeon (GALEON) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet GALEON-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många GALEON-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår GALEON:s tokenomics, utforska GALEON-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för GALEON Vill du veta vart GALEON kan vara på väg? Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn