Livepriset för Galactic Bonk idag är 0.0000469 USD.G-BONK börsvärdet är 40,611 USD. Följ prisuppdateringar för G-BONK till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om G-BONK

G-BONK prisinformation

Vad är G-BONK

G-BONK whitepaper

G-BONK officiell webbplats

G-BONK tokenomics

G-BONK Prisförutsägelse

Galactic Bonk Logotyp

Galactic Bonk Pris (G-BONK)

Onoterad

1 G-BONK-till-USD pris i realtid:

--
----
-3.20%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Galactic Bonk (G-BONK) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:08:49 (UTC+8)

Galactic Bonk Pris idag

Livepriset för Galactic Bonk (G-BONK) idag är $ 0.0000469, med en förändring på 3.24% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för G-BONK till USD är$ 0.0000469 per G-BONK.

Galactic Bonk rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 40,611, med ett cirkulerande utbud på 865.91M G-BONK. Under de senaste 24 timmarna handlades G-BONK mellan $ 0.00004676 (lägsta) och $ 0.00004847 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00061356, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00004592.

I kortsiktigt resultat, rörde sig G-BONK med -- under den senaste timmen och -16.87% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Galactic Bonk (G-BONK) Marknadsinformation

$ 40.61K
$ 40.61K

--
--

$ 40.61K
$ 40.61K

865.91M
865.91M

865,912,128.872118
865,912,128.872118

Det aktuella börsvärdet för Galactic Bonk är $ 40.61K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av G-BONK är 865.91M, med ett totalt utbud på 865912128.872118. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 40.61K.

Galactic Bonk Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00004676
$ 0.00004676
lägsta under 24-timmar
$ 0.00004847
$ 0.00004847
högsta under 24-timmar

$ 0.00004676
$ 0.00004676

$ 0.00004847
$ 0.00004847

$ 0.00061356
$ 0.00061356

$ 0.00004592
$ 0.00004592

--

-3.24%

-16.87%

-16.87%

Galactic Bonk (G-BONK) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Galactic Bonk till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Galactic Bonk till USD $ -0.0000147847.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Galactic Bonk till USD $ -0.0000260260.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Galactic Bonk till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-3.24%
30 dagar$ -0.0000147847-31.52%
60 dagar$ -0.0000260260-55.49%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Galactic Bonk

Galactic Bonk (G-BONK) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för G-BONK $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Galactic Bonk (G-BONK) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Galactic Bonk potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Galactic Bonk kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för G-BONK prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Galactic Bonk Price Prediction.

Vad är Galactic Bonk (G-BONK)

G‑Bonk is a memecoin built on the Solana blockchain that aims to combine fun community engagement with serious utility. Memecoins have captured the imagination of the cryptosphere, but many lack long‑term plans. G‑Bonk differentiates itself by coupling a lively mascot and viral appeal with a clear roadmap and real‑world applications.

Our freshly redesigned website reflects this philosophy: a seamless journey through a unified starry backdrop that highlights how easy it is to join the adventure. New holders can now acquire $GBONK directly via multiple trusted portals – Dexscreener, DexTools and the GMGN swap aggregator – using popular wallets such as Phantom or Binance Wallet. This variety ensures a smooth onboarding experience regardless of your preferred trading interface.

Vision & Mission

Our vision is to create a vibrant ecosystem where holders are rewarded not only through speculative price appreciation but also through concrete utility. We will foster an inclusive community, provide innovative financial products and empower users to be part of a playful yet purposeful crypto project.

Why Invest in G‑Bonk?

Memecoins thrive on hype, but enduring value comes from substance. G‑Bonk offers both. The tokenomics are intentionally deflationary — a portion of the supply is permanently burned and the mint authority has been revoked — so the number of $GBONK in circulation can only decrease over time. Liquidity is locked and a treasury funds future listings, marketing and partnerships. The team allocation follows a vesting schedule to align long‑term incentives.

Beyond the numbers, G‑Bonk is building real products. Holders will soon be able to stake their tokens for yield, trade on our custom DEX (G‑Trade) and even use a fiat–crypto bridge (G‑Bank). A thriving community of bonkers is already forming on X and Telegram, and the project has been listed on multiple DEXes and aggregators. By participating early you’re helping to shape a meme with a mission — and positioning yourself for future rewards.

Galactic Bonk (G-BONK) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

