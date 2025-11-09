Galactic Bonk Pris idag

Livepriset för Galactic Bonk (G-BONK) idag är $ 0.0000469, med en förändring på 3.24% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för G-BONK till USD är$ 0.0000469 per G-BONK.

Galactic Bonk rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 40,611, med ett cirkulerande utbud på 865.91M G-BONK. Under de senaste 24 timmarna handlades G-BONK mellan $ 0.00004676 (lägsta) och $ 0.00004847 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00061356, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00004592.

I kortsiktigt resultat, rörde sig G-BONK med -- under den senaste timmen och -16.87% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Galactic Bonk (G-BONK) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 40.61K$ 40.61K $ 40.61K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 40.61K$ 40.61K $ 40.61K Cirkulationsutbud 865.91M 865.91M 865.91M Totalt utbud 865,912,128.872118 865,912,128.872118 865,912,128.872118

