Gala Music Pris idag

Livepriset för Gala Music (MUSIC) idag är $ 0.00412168, med en förändring på 11.88% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MUSIC till USD är$ 0.00412168 per MUSIC.

Gala Music rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 653,224, med ett cirkulerande utbud på 158.48M MUSIC. Under de senaste 24 timmarna handlades MUSIC mellan $ 0.00412145 (lägsta) och $ 0.00482484 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.303994, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00099995.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MUSIC med +0.00% under den senaste timmen och -32.91% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Gala Music (MUSIC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 653.22K$ 653.22K $ 653.22K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 653.22K$ 653.22K $ 653.22K Cirkulationsutbud 158.48M 158.48M 158.48M Totalt utbud 158,484,784.4341806 158,484,784.4341806 158,484,784.4341806

