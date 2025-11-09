BörsDEX+
Livepriset för Gala Music idag är 0.00412168 USD.MUSIC börsvärdet är 653,224 USD. Följ prisuppdateringar för MUSIC till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Gala Music Logotyp

Gala Music Pris (MUSIC)

Onoterad

1 MUSIC-till-USD pris i realtid:

$0.00412149
$0.00412149
-11.80%1D
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Gala Music (MUSIC) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:56:46 (UTC+8)

Gala Music Pris idag

Livepriset för Gala Music (MUSIC) idag är $ 0.00412168, med en förändring på 11.88% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MUSIC till USD är$ 0.00412168 per MUSIC.

Gala Music rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 653,224, med ett cirkulerande utbud på 158.48M MUSIC. Under de senaste 24 timmarna handlades MUSIC mellan $ 0.00412145 (lägsta) och $ 0.00482484 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.303994, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00099995.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MUSIC med +0.00% under den senaste timmen och -32.91% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Gala Music (MUSIC) Marknadsinformation

$ 653.22K
$ 653.22K

--
--

$ 653.22K
$ 653.22K

158.48M
158.48M

158,484,784.4341806
158,484,784.4341806

Det aktuella börsvärdet för Gala Music är $ 653.22K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MUSIC är 158.48M, med ett totalt utbud på 158484784.4341806. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 653.22K.

Gala Music Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00412145
$ 0.00412145
lägsta under 24-timmar
$ 0.00482484
$ 0.00482484
högsta under 24-timmar

$ 0.00412145
$ 0.00412145

$ 0.00482484
$ 0.00482484

$ 0.303994
$ 0.303994

$ 0.00099995
$ 0.00099995

+0.00%

-11.88%

-32.91%

-32.91%

Gala Music (MUSIC) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Gala Music till USD $ -0.000555676897499471.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Gala Music till USD $ -0.0027286234.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Gala Music till USD $ -0.0028717962.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Gala Music till USD $ -0.013273152847865267.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000555676897499471-11.88%
30 dagar$ -0.0027286234-66.20%
60 dagar$ -0.0028717962-69.67%
90 dagar$ -0.013273152847865267-76.30%

Prisförutsägelse för Gala Music

Gala Music (MUSIC) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MUSIC $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Gala Music (MUSIC) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Gala Music potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Gala Music kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MUSIC prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Gala Music Price Prediction.

Vad är Gala Music (MUSIC)

Gala Music is a decentralized platform built on GalaChain that utilizes blockchain technology to offer artists control over their music, while providing listeners and fans with a more rewarding experience that is directly connected to musicians, merchandise, and other exclusive access.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Gala Music (MUSIC) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Gala Music

Hur mycket kommer 1 Gala Music att vara värd år 2030?
Om Gala Music skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Gala Music-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:56:46 (UTC+8)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2960

$0.0023340

$0.00004298

$0.04569

$0.000000002061

$0.00679

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.