Gaib AI Dollar Alpha USDC Pris idag

Livepriset för Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) idag är $ 1.0, med en förändring på 0.16% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AIDAUSDC till USD är$ 1.0 per AIDAUSDC.

Gaib AI Dollar Alpha USDC rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 114,778,810, med ett cirkulerande utbud på 114.77M AIDAUSDC. Under de senaste 24 timmarna handlades AIDAUSDC mellan $ 0.994683 (lägsta) och $ 1.003 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.13, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.926229.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AIDAUSDC med -0.00% under den senaste timmen och +1.56% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 114.78M$ 114.78M $ 114.78M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 114.78M$ 114.78M $ 114.78M Cirkulationsutbud 114.77M 114.77M 114.77M Totalt utbud 114,772,921.187424 114,772,921.187424 114,772,921.187424

Det aktuella börsvärdet för Gaib AI Dollar Alpha USDC är $ 114.78M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av AIDAUSDC är 114.77M, med ett totalt utbud på 114772921.187424. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 114.78M.