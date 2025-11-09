G8DAY Pris idag

Livepriset för G8DAY (G8D) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för G8D till USD är-- per G8D.

G8DAY rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 101,818, med ett cirkulerande utbud på 8.80B G8D. Under de senaste 24 timmarna handlades G8D mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.004584, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig G8D med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

G8DAY (G8D) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 101.82K$ 101.82K $ 101.82K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 101.82K$ 101.82K $ 101.82K Cirkulationsutbud 8.80B 8.80B 8.80B Totalt utbud 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för G8DAY är $ 101.82K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av G8D är 8.80B, med ett totalt utbud på 8800000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 101.82K.