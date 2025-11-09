G8DAY Pris (G8D)
Livepriset för G8DAY (G8D) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för G8D till USD är-- per G8D.
G8DAY rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 101,818, med ett cirkulerande utbud på 8.80B G8D. Under de senaste 24 timmarna handlades G8D mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.004584, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig G8D med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för G8DAY är $ 101.82K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av G8D är 8.80B, med ett totalt utbud på 8800000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 101.82K.
--
--
0.00%
0.00%
Under dagen var prisförändringen på G8DAY till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på G8DAY till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på G8DAY till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på G8DAY till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|--
|30 dagar
|$ 0
|0.00%
|60 dagar
|$ 0
|0.00%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på G8DAY potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
G8Day represents a groundbreaking fusion of ancient wisdom and cutting-edge technology. We've combined the profound insights of Saju (Four Pillars of Destiny) - a traditional Eastern philosophical system for understanding personal destiny - with advanced AI algorithms and secure blockchain technology. Destiny Fragments are unique NFTs created from your personalized fortune readings. These NFTs represent your astrological destiny and can be collected, traded, or sold on the G8D marketplace. Rare fortune combinations may have a higher market value, making them desirable collectibles
