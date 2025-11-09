Fyde Pris idag

Livepriset för Fyde (FYDE) idag är $ 0.00356875, med en förändring på 1.17% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FYDE till USD är$ 0.00356875 per FYDE.

Fyde rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 61,848, med ett cirkulerande utbud på 17.33M FYDE. Under de senaste 24 timmarna handlades FYDE mellan $ 0.0032651 (lägsta) och $ 0.00383084 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.301155, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00290586.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FYDE med +0.00% under den senaste timmen och -29.92% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Fyde (FYDE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 61.85K$ 61.85K $ 61.85K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 356.88K$ 356.88K $ 356.88K Cirkulationsutbud 17.33M 17.33M 17.33M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Fyde är $ 61.85K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FYDE är 17.33M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 356.88K.