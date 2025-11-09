FVIX Pris idag

Livepriset för FVIX (FVIX) idag är $ 27.07, med en förändring på 2.72% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FVIX till USD är$ 27.07 per FVIX.

FVIX rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 402,229, med ett cirkulerande utbud på 14.86K FVIX. Under de senaste 24 timmarna handlades FVIX mellan $ 26.69 (lägsta) och $ 28.48 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 95.98, medan det lägsta priset någonsin var $ 18.95.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FVIX med 0.00% under den senaste timmen och -34.71% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

FVIX (FVIX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 402.23K$ 402.23K $ 402.23K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 402.23K$ 402.23K $ 402.23K Cirkulationsutbud 14.86K 14.86K 14.86K Totalt utbud 14,860.238036841069 14,860.238036841069 14,860.238036841069

