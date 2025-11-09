BörsDEX+
Livepriset för FUUUUUUUUUUUUUU idag är 0.00001019 USD.FUUU börsvärdet är 10,171.83 USD. Följ prisuppdateringar för FUUU till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om FUUU

FUUU prisinformation

Vad är FUUU

FUUU officiell webbplats

FUUU tokenomics

FUUU Prisförutsägelse

FUUUUUUUUUUUUUU Logotyp

FUUUUUUUUUUUUUU Pris (FUUU)

Onoterad

1 FUUU-till-USD pris i realtid:

--
----
-3.70%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:08:42 (UTC+8)

FUUUUUUUUUUUUUU Pris idag

Livepriset för FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) idag är $ 0.00001019, med en förändring på 3.77% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FUUU till USD är$ 0.00001019 per FUUU.

FUUUUUUUUUUUUUU rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,171.83, med ett cirkulerande utbud på 997.89M FUUU. Under de senaste 24 timmarna handlades FUUU mellan $ 0.00001003 (lägsta) och $ 0.00001069 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00028517, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000964.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FUUU med -0.74% under den senaste timmen och -18.14% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Marknadsinformation

$ 10.17K
$ 10.17K$ 10.17K

--
----

$ 10.17K
$ 10.17K$ 10.17K

997.89M
997.89M 997.89M

997,889,270.389981
997,889,270.389981 997,889,270.389981

Det aktuella börsvärdet för FUUUUUUUUUUUUUU är $ 10.17K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FUUU är 997.89M, med ett totalt utbud på 997889270.389981. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 10.17K.

FUUUUUUUUUUUUUU Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00001003
$ 0.00001003$ 0.00001003
lägsta under 24-timmar
$ 0.00001069
$ 0.00001069$ 0.00001069
högsta under 24-timmar

$ 0.00001003
$ 0.00001003$ 0.00001003

$ 0.00001069
$ 0.00001069$ 0.00001069

$ 0.00028517
$ 0.00028517$ 0.00028517

$ 0.00000964
$ 0.00000964$ 0.00000964

-0.74%

-3.76%

-18.14%

-18.14%

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på FUUUUUUUUUUUUUU till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på FUUUUUUUUUUUUUU till USD $ -0.0000057412.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på FUUUUUUUUUUUUUU till USD $ -0.0000073637.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på FUUUUUUUUUUUUUU till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-3.76%
30 dagar$ -0.0000057412-56.34%
60 dagar$ -0.0000073637-72.26%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för FUUUUUUUUUUUUUU

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FUUU $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på FUUUUUUUUUUUUUU potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

$FUUU is a Solana-based memecoin that was launched on http://Pump.fun in March 2024. The project is themed around the Rage Guy character, a figure that originated in the rage comic era of the late 2000s and became widely recognized across internet culture. Following the launch, the original developer discontinued involvement with the token. At that point, the CTO team assumed responsibility for coordinating ongoing community efforts around the project.

The stated purpose of $FUUU is cultural rather than financial. It is designed as a “culture coin” that highlights Rage Guy as a symbolic and relatable figure. The character’s expression of frustration, commonly represented by the text “FFFFUUUU,” reflects emotions that are often tied to both cryptocurrency markets and everyday experiences. By building a token around this meme, the project aims to preserve a recognizable piece of internet history within a blockchain context.

Unlike projects that emphasize detailed roadmaps, technical milestones, or defined utility, $FUUU positions itself as a lighthearted and entertainment-driven token. There are no team allocations, no taxes, and no embedded promises of profit or financial return. The coin is intended solely for cultural engagement, community participation, and meme creation. Holders and community members are encouraged to contribute through content, discussion, and the continued use of Rage Guy imagery, but there are no obligations or formal expectations tied to the token.

The CTO team provides organizational support, and back end support such as hiring an artist and creatin websites, the community drives activity associated with the project. This includes creating and sharing memes, maintaining discussion channels, and ensuring the Rage Guy character remains present in contemporary internet culture. The project does not claim utility beyond its role as a culture coin, and its sustainability depends entirely on voluntary participation and ongoing community interest.

From a transparency standpoint, the on-chain parameters of the token are publicly visible. These include the mint authority status, freeze authority, liquidity details (whether burned or locked), and circulating supply information. Any locked or burn addresses are disclosed for the purpose of supporting accurate supply tracking on external platforms.

Rage Guy ($FUUU) should not be viewed as an investment. The token has no intrinsic value and provides no rights, revenue, or guarantees to holders. As with all cryptoassets, trading is highly risky, and participants are advised to conduct their own research and fully understand the risks involved. The project’s focus remains cultural preservation and community expression rather than financial

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om FUUUUUUUUUUUUUU

Hur mycket kommer 1 FUUUUUUUUUUUUUU att vara värd år 2030?
Om FUUUUUUUUUUUUUU skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella FUUUUUUUUUUUUUU-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:08:42 (UTC+8)

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om FUUUUUUUUUUUUUU

