FUUUUUUUUUUUUUU Pris idag

Livepriset för FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) idag är $ 0.00001019, med en förändring på 3.77% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FUUU till USD är$ 0.00001019 per FUUU.

FUUUUUUUUUUUUUU rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,171.83, med ett cirkulerande utbud på 997.89M FUUU. Under de senaste 24 timmarna handlades FUUU mellan $ 0.00001003 (lägsta) och $ 0.00001069 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00028517, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000964.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FUUU med -0.74% under den senaste timmen och -18.14% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 10.17K$ 10.17K $ 10.17K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 10.17K$ 10.17K $ 10.17K Cirkulationsutbud 997.89M 997.89M 997.89M Totalt utbud 997,889,270.389981 997,889,270.389981 997,889,270.389981

