Furo Pris idag

Livepriset för Furo (FURO) idag är $ 0.00000583, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FURO till USD är$ 0.00000583 per FURO.

Furo rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,818.4, med ett cirkulerande utbud på 997.67M FURO. Under de senaste 24 timmarna handlades FURO mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00865713, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000564.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FURO med -- under den senaste timmen och -22.23% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Furo (FURO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.82K$ 5.82K $ 5.82K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.82K$ 5.82K $ 5.82K Cirkulationsutbud 997.67M 997.67M 997.67M Totalt utbud 997,674,575.7383333 997,674,575.7383333 997,674,575.7383333

Det aktuella börsvärdet för Furo är $ 5.82K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FURO är 997.67M, med ett totalt utbud på 997674575.7383333. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.82K.