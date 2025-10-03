Utforska Furmula(FURM) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FURM-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Furmula(FURM) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FURM-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

FURM prisinformation FURM whitepaper FURM officiell webbplats FURM tokenomics FURM Prisförutsägelse Furmula (FURM) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Furmula(FURM), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Marlknadsvärde: $ 337.99K $ 337.99K $ 337.99K Totalt utbud: $ 924.91M $ 924.91M $ 924.91M Cirkulerande utbud $ 752.00M $ 752.00M $ 752.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 415.70K $ 415.70K $ 415.70K Högsta någonsin: $ 0.052176 $ 0.052176 $ 0.052176 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00044945 $ 0.00044945 $ 0.00044945 Läs mer om priset på Furmula(FURM) Köp FURM nu! Furmula (FURM) Information Furmula combines the high-adrenaline world of racing with blockchain technology on the Solana network. Our decentralized GameFi platform leverages the transparency and security of blockchain to bring fair, competitive racing gameplay to all racing fans and crypto enthusiasts alike. Furmula introduces a groundbreaking gameplay model that redefines blockchain racing. Your performance and progression are directly tied to the NFTs you hold, which determine your racing tier. Each NFT unlocks unique abilities, advantages, and strategies, enhancing your competitiveness on the track. This innovative system integrates real-time race mechanics with NFT utility, creating an immersive and dynamic experience. Players must skillfully combine their NFT assets with racing strategies to climb the leaderboard and claim rewards. By merging blockchain technology with engaging gameplay, Furmula offers a unique and interactive environment for both racing enthusiasts and crypto enthusiasts alike. Furmula combines the high-adrenaline world of racing with blockchain technology on the Solana network. Our decentralized GameFi platform leverages the transparency and security of blockchain to bring fair, competitive racing gameplay to all racing fans and crypto enthusiasts alike. Furmula introduces a groundbreaking gameplay model that redefines blockchain racing. Your performance and progression are directly tied to the NFTs you hold, which determine your racing tier. Each NFT unlocks unique abilities, advantages, and strategies, enhancing your competitiveness on the track. Maxutbud: Taket för hur många FURM-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår FURM:s tokenomics, utforska FURM-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för FURM Vill du veta vart FURM kan vara på väg? 