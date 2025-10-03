Utforska FUNGI(FUNGI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FUNGI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska FUNGI(FUNGI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FUNGI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

FUNGI (FUNGI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för FUNGI(FUNGI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 16.59K $ 16.59K $ 16.59K Totalt utbud: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Cirkulerande utbud $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M FDV (värdering efter full utspädning): $ 16.59K $ 16.59K $ 16.59K Högsta någonsin: $ 0.0048539 $ 0.0048539 $ 0.0048539 Lägsta någonsin: $ 0.00001109 $ 0.00001109 $ 0.00001109 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 FUNGI (FUNGI) Information Fungi is a DeFi Agentic Ecosystem with the mission to unlock the agentic economy for all. Fungi is led by the Fungi Agent, an AI-powered DeFi assistant that knows everything about decentralized finance and interacts autonomously with users accross social media networks and its own application. It also acts as the leader of the Fungi DAO and will integrate within the Fungi Studio, an agentic development environment to create and manage advanced AI Agents. Fungi is backed by reputable VCs like Outlier Ventures and Seedclub. Officiell webbplats: https://www.fungi.ag/ FUNGI (FUNGI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i FUNGI (FUNGI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet FUNGI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många FUNGI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.