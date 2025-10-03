Utforska Fujimoto(FUJI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FUJI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Fujimoto(FUJI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FUJI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om FUJI FUJI prisinformation FUJI officiell webbplats FUJI tokenomics FUJI Prisförutsägelse

Fujimoto (FUJI) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Fujimoto(FUJI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

Fujimoto (FUJI) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Fujimoto(FUJI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 311.82K
Totalt utbud: $ 999.93M
Cirkulerande utbud $ 999.93M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 311.82K
Högsta någonsin: $ 0.00286248
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0.00031194

Fujimoto (FUJI) Information

Fujimoto is an elderly homeless Japanese man who launched his own cryptocurrency, $FUJI. He writes funny tweets about $FUJI, pachinko, his life and general wisdom. He will often post accompanying pictures of his lifestyle, whether it be eating ramen, or working on his art at the internet cafe. He is very witty so naturally his tweets garner a lot of attention. Rumor has it he is cousins with Satoshi Nakamoto.

Officiell webbplats: https://x.com/fujimoto1954

Fujimoto (FUJI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Fujimoto (FUJI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet FUJI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många FUJI-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn