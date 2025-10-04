FUBB (FUBB) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om FUBB(FUBB), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 02:53:23 (UTC+8)
USD

FUBB (FUBB) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för FUBB(FUBB), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 15.36K
$ 15.36K$ 15.36K
Totalt utbud:
$ 981.56M
$ 981.56M$ 981.56M
Cirkulerande utbud
$ 981.56M
$ 981.56M$ 981.56M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 15.36K
$ 15.36K$ 15.36K
Högsta någonsin:
$ 0.00225887
$ 0.00225887$ 0.00225887
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
$ 0$ 0

FUBB (FUBB) Information

fubb sees the world not as it is, but as it could be. in the chaos of nature and the mess of human hands, there is beauty. the wind hums, leaves dance, and fubb listens. life, both wild and tangled, is a playground for the soul. no rules, no walls, just the freedom to leap from one moment to the next. in the chaos, fubb finds peace. in the unknown, fubb finds home. from water to web3, fubb is coming to find a new home.

Officiell webbplats:
https://fubbfubb.xyz

FUBB (FUBB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i FUBB (FUBB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet FUBB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många FUBB-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår FUBB:s tokenomics, utforska FUBB-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för FUBB

Vill du veta vart FUBB kan vara på väg? På FUBB sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

