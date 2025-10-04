Ftribe Fighters (F2C) Tokenomics
Ftribe Fighters (F2C) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Ftribe Fighters(F2C), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Ftribe Fighters (F2C) Information
Ftribe Fighters is a Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) game developed for mobile platforms, free-to-play-to-earn token economics and support of AR/VR headsets for an interactive metaverse. Developed by an experienced team of over 20 software engineers and digital artists that have years working experience in the game industry, Ftribe Fighters will be made on the Unity engine and will feature polished, console-quality graphics.
Ftribe Fighters (F2C) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Ftribe Fighters (F2C) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet F2C-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många F2C-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår F2C:s tokenomics, utforska F2C-tokens pris i realtid!
