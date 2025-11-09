fsjal Pris idag

Livepriset för fsjal (FSJAL) idag är --, med en förändring på 29.59% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FSJAL till USD är-- per FSJAL.

fsjal rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 716,577, med ett cirkulerande utbud på 1.00B FSJAL. Under de senaste 24 timmarna handlades FSJAL mellan $ 0 (lägsta) och $ 0.00101778 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00172293, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FSJAL med -4.36% under den senaste timmen och -49.66% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

fsjal (FSJAL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 716.58K$ 716.58K $ 716.58K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 716.58K$ 716.58K $ 716.58K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för fsjal är $ 716.58K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FSJAL är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 716.58K.