Livepriset för fsjal idag är 0 USD.FSJAL börsvärdet är 716,577 USD. Följ prisuppdateringar för FSJAL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om FSJAL

FSJAL prisinformation

Vad är FSJAL

FSJAL officiell webbplats

FSJAL tokenomics

FSJAL Prisförutsägelse

fsjal Logotyp

fsjal Pris (FSJAL)

Onoterad

1 FSJAL-till-USD pris i realtid:

$0.00071658
$0.00071658
-29.10%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
fsjal (FSJAL) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:55:21 (UTC+8)

fsjal Pris idag

Livepriset för fsjal (FSJAL) idag är --, med en förändring på 29.59% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FSJAL till USD är-- per FSJAL.

fsjal rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 716,577, med ett cirkulerande utbud på 1.00B FSJAL. Under de senaste 24 timmarna handlades FSJAL mellan $ 0 (lägsta) och $ 0.00101778 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00172293, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FSJAL med -4.36% under den senaste timmen och -49.66% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

fsjal (FSJAL) Marknadsinformation

$ 716.58K
$ 716.58K

--
--

$ 716.58K
$ 716.58K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för fsjal är $ 716.58K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FSJAL är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 716.58K.

fsjal Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0.00101778
$ 0.00101778
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0

$ 0.00101778
$ 0.00101778

$ 0.00172293
$ 0.00172293

$ 0
$ 0

-4.36%

-29.59%

-49.66%

-49.66%

fsjal (FSJAL) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på fsjal till USD $ -0.00030120408982364.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på fsjal till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på fsjal till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på fsjal till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00030120408982364-29.59%
30 dagar$ 0+225.34%
60 dagar$ 0--
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för fsjal

fsjal (FSJAL) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FSJAL $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
fsjal (FSJAL) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på fsjal potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är fsjal (FSJAL)

Fsjal, stylized as fsjal, is a meme art style that began on 4chan’s /v/ board in July 2009, originating from an MS Paint comic where a crudely drawn character with large, upward-pointing eyes and clenched fists expressed anticipation. The simple yet expressive design resonated with users, and the format quickly evolved into a drawing fad. People began redrawing countless characters—ranging from video game icons, anime figures, and internet personalities—into the fsjal template, giving them the signature wide-eyed, eager expression. The appeal came from its versatility and humor; fsjal could represent hype, impatience, or childlike excitement in almost any context. Over time, sprite sheets, fan art compilations, and edits flooded imageboards, forums, and later social media. Today, fsjal remains a recognizable meme style, symbolizing eagerness and joy, and it continues to be remixed as part of internet culture’s visual language.

fsjal (FSJAL) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om fsjal

Hur mycket kommer 1 fsjal att vara värd år 2030?
Om fsjal skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella fsjal-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:55:21 (UTC+8)

fsjal (FSJAL) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2962

$0.0025000

$0.00004357

$0.04655

$0.000000002061

$0.0700

