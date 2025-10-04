Utforska FROQ(FROQ) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FROQ-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska FROQ(FROQ) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FROQ-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

FROQ (FROQ) Information The project revolves around $FROQ, a utility token with a total supply of 1 million, designed to power an ecosystem of blockchain-integrated games and community-driven activities. Its primary focus is on providing real utility in two web3 games: Froqorion's Quest - A role-playing game where players explore a world of elemental frogs, engage in strategic battles, and dive into a detailed narrative. Islands of Sonic - A multiplayer life simulation where users create and explore custom environments, blending creativity with social interaction. $FROQ is also central to supporting the community through various mechanisms like a burn-to-mint process, presale allocations, and liquidity pools, aiming to create a sustainable and engaging blockchain experience. Officiell webbplats: https://froq.xyz FROQ (FROQ) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i FROQ (FROQ) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet FROQ-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många FROQ-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Marlknadsvärde: $ 46.62K Totalt utbud: $ 1.00M Cirkulerande utbud $ 719.21K FDV (värdering efter full utspädning): $ 64.82K Högsta någonsin: $ 3.16 Lägsta någonsin: $ 0.02065751 Aktuellt pris: $ 0.064824